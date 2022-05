Le César surprise de Laure Calamy

Ah, quelle joie pour Antoinette, institutrice dont l’année scolaire s’achève. Elle se prépare à des vacances estivales avec Vladimir, dont elle est follement éprise. Le hic, c’est que le gaillard, père d’une de ses élèves, est marié et que sa légitime a de son côté organisé une randonnée dans les Cévennes. Une « surprise » laissant la maîtresse sur le carreau ! Bien décidée à ne pas se laisser abattre et d’en finir une fois pour toutes avec les promesses de son soupirant, elle décide de prendre la même direction : le fameux « chemin de Stevenson », randonnée rendue célèbre par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson, qui l’inaugura en compagnie d’une ânesse, en 1878. Voilà donc bientôt Antoinette-la-néophyte à pied d’œuvre, seule en compagnie d’un âne baptisé Patrick, à la poursuite de Vladimir. Et c’est loin d’être gagné.