Une grotte de 20.000 ans à Marseille

C’est un joyau du patrimoine découvert par un plongeur, Henri Cosquer, en 1985. La grotte, qui porte désormais son nom, est restée cachée à l’abri de la grande bleue pendant des millénaires. Ce site naturel, unique en France, est d’ailleurs la seule grotte sous-marine ornée de peintures rupestres découverte dans l’Hexagone. Un véritable trésor de la Préhistoire qui porte le témoignage rare et exceptionnel « des premiers artistes de l’Humanité » et nous permet, 20.000 ans plus tard, de découvrir le mode de vie des habitants des calanques de cette époque si lointaine.