Nathalie Marquay révèle où Jean-Pierre Pernaut est enterré

« J'ai la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière, car il a été inhumé près de la maison et pas à Amiens comme tout le monde le pense », confie-t-elle.

Quand on a acheté cette maison, située non loin d'une maison de retraite et d'un cimetière, on en rigolait beaucoup avec Jean-Pierre.