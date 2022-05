Cannes 2022: Tom Cruise émerveillé comme un enfant lors du survol de la Patrouille de France (vidéo)

Mercredi à Cannes, Tom Cruise était LA star que tout le monde voulait voir. Arrivé à 16h – en hélicoptère – pour animer une Masterclass, l’acteur américain est revenu quelques heures plus tard pour la projection de « Top Gun : Maverick ». Les flashs ont crépité autour de lui et de l’équipe du film pendant longtemps sur le tapis rouge, alors que la Patrouille de France survolait les marches pour l’escorter.

Un spectacle éblouissant pour Tom Cruise, qui avait rencontré et discuté avec les pilotes la veille lors de son arrivée à Nice. Si l’on en croit les photos de ce moment particulier, l’acteur de 59 ans a été émerveillé par le show de la Patrouille de France. On le voit tout sourire en haut des marches du festival, le regard vers le ciel et le poing serré, l’air de dire « On a réussi ! ». Avant de lancer un « Waw » impressionné.