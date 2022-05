Comment les Belges ont coincé le violeur de la Sambre

Le procès de Dino Scala s’ouvre le 10 juin à Douai. Le criminel a fait des dizaines de victimes entre 1988 et 2018, de part et d’autre de la frontière franco-belge.

En tout, 56 femmes estiment avoir croisé la route criminelle de Dino Scala, ouvrier au casier judiciaire vierge et père de trois enfants qui a échappé à la justice pendant trop longtemps. Devant la cour d’assises du Nord, à Douai, il sera confronté pour la première fois à ses victimes, agressées sexuellement, violées et à jamais traumatisées. Parmi elles, huit Belges, parfois mineures, attaquées entre 2004 et 2018. Le procès se tiendra du 10 juin au 1er juillet. Le violeur de la Sambre avait été interpellé en février 2018 dans le cadre d’une enquête tentaculaire ouverte en… 1996 !