Enfin revenue dans la lumière

Depuis des mois, nous sollicitions un entretien avec la princesse Astrid. Et nous avions mille et une questions à lui poser. Elle a beaucoup hésité avant de donner suite à notre demande. La princesse Astrid est sans conteste l’une des personnalités les plus attachantes de la Famille royale. Elle celle qui, lors de visites de terrain en Afrique ou ailleurs, se confiait volontiers sur ses combats et sa vie de famille, a, depuis quelques années, adopté une certaine forme de discrétion. Dans le même temps, on ne pouvait que constater l’évidente tristesse qui marquait son visage à la plupart de ses apparitions publiques avec les autres membres de la Famille royale.