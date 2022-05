À la télé ce soir: « Koh-Lanta » ou « I, Robot »

C'est une certitude, le totem maudit a déjà bousculé les destins des 24 aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres. Les survivants ont désormais l'ambition de gagner «Koh-Lanta», mais la route est encore longue et semée d'embûches, au premier rang desquelles se trouve, cette année, le totem maudit. Ce soir, une pluie d'émotions fortes attend les naufragés à Palawan entre épreuves redoutables, rencontres animales émouvantes, mais également choix cornéliens. Certains aventuriers vont en envoyer d'autres en épreuve éliminatoire, des décisions qui vont ouvrir les yeux de certains au point que toutes les certitudes vont tomber.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La piscine », à 23h00 sur TMC - Quatre étoiles

de Jacques Deray (1969)

Adapté par Alain Page (alias Jean-Emmanuel Conil) d’après son propre roman, ce formidable huis clos tourné sur les hauteurs de Saint-Tropez a magistralement gardé tout son pouvoir de séduction, notamment grâce à son ambiance contrastée entre glauque et soleil de plomb.

« Top Gun », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Tony Scott (1986)

Le thème de « l’American hero » est évidemment poussé à son apogée la plus manichéenne dans ce film d’action qui aura fait rêver toute une génération d’adolescents. Les séquences tournées sur le porte-avions Carl Vinson (et non Enterprise, comme présenté au script) n’en restent pas moins exceptionnelles, au même titre que le charme – éphémère hélas ! – de Kelly McGillis.

« Fish Tank », à 21h00 sur France 4 - Trois étoiles

d’Andrea Arnold (2009)

Un vrai petit bijou dense et poétique dans la mouvance du cinéma social britannique à la Ken Loach, avec un script faussement direct où les non-dits les plus subtils se succèdent, et une mise en scène illusoirement simpliste entrecoupée de superbes cadrages en format télé. Michael Fassbender y est l’un des partenaires de la jeune Katie Jarvis.

« Le premier jour du reste de ta vie », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

de Rémi Bezançon (2008)

Tour à tour drôle, piquant, tendre, mais aussi dramatique, un portrait de famille dynamique et vivant, tournant délibérément le dos au cinéma minimaliste trop longtemps imposé par la production hexagonale.

« La firme », à 22h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Sydney Pollack (1993)

Tiré du roman de John Grisham, ce thriller machiavélique compte parmi les nombreuses réussites d’un metteur en scène qui aura su aborder tous les genres ou presque avec un égal bonheur. Alors en pleine ascension, Tom Cruise y est vraiment excellent.

« Ôtez-moi d’un doute », à 21h10 sur France 2 - Deux étoiles

de Carine Tardieu (2017)