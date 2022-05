Apprendre à dessiner avec Disney

Didactique et passionnante, « Sketchbook » nous plonge dans le processus de création des personnages emblématiques de la firme américaine. Avec des conseils à la clé !

Mais qui sont ceux qui dans l’ombre créent la magie du monde de Disney ? Plus qu’un coup de crayon, ces artistes revendiquent la continuité de leur enfance avec un emploi du temps qui pourrait pourtant mettre à cran les plus aguerris. Chaque épisode se concentre sur un seul artiste qui nous apprend à dessiner un seul personnage emblématique d’un film des Walt Disney Animation Studios. Ils nous dévoilent leur parcours empreint d’humilité et de persévérance. Rencontres à Burbank au cœur même des studios Disney.