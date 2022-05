Mazda CX-60: recette premium

Le CX-60, c’est le nouveau haut de gamme de Mazda. Avec ses 4,74 m de long, il prend 16 cm au CX-5. Mais la supériorité hiérarchique du CX-60 n’est pas qu’une question de taille. C’est aussi une question de philosophie… Tout en prolongeant le design toujours aussi fluide et épuré de Mazda, le CX-60 affiche aussi ses propres caractéristiques esthétiques qui annoncent à peu près la couleur à qui sait lire entre les lignes. Le capot est particulièrement long, l’habitacle est un peu plus repoussé à l’arrière que d’ordinaire, et la poupe est tronquée. Tout cela dégage une impression de dynamisme et donne un indice sur une « architecture » particulière.