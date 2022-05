Namur en Mai, c’est un week-end magique à vivre les yeux grands ouverts et le cœur prêt à voltiger d’émotion. L’univers des arts forains se mêle avec le cirque, le théâtre, le conte, la musique et le cabaret dans un grand théâtre poétique à ciel ouvert. Sous vos yeux, la ville vibre au rythme des 300 représentations gratuites ou payantes par plus de 70 compagnies internationales. Depuis 25 ans, le festival nous invite à un voyage poétique à vivre ensemble, autour de moments d’émotions et de partage.

Du 26 au 28 mai, en divers lieux de Namur, 5000 Namur.