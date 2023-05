Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Hey joe»(20)

« Hey Joe » est une chanson traditionnelle américaine popularisée, avant Hendrix, par W. Roberts. Le texte est on ne peut plus politiquement incorrect aujourd’hui. On était moins regardant à l’époque… : « Hey Joe, where you goin’ with that gun of your hand ?/Hey Joe, I said, where you goin’ with that gun in your hand ?/I’m goin’ down to shoot my old lady/You know I caught her messin’ ’round with another man, yeah… »

Dès 1965, des artistes en vogue qui ne figuraient pas encore au panthéon du rock vont se produire sur la scène du Twenty, club de la Grand-Place de Mouscron, au Relais de la Poste : « Quasiment plus personne aujourd’hui à Mouscron ne sait que Jimi Hendrix, les Animals, les Muddy Blues, les Kinks ou encore les Yardbirds avec Jimmy Page – futur guitariste de Led Zeppelin – sont venus ici. » Ces mots sont ceux du journaliste français Jean-Noël Coghe qui contribua au rayonnement du rock dans le nord de la France et chez nous en Belgique, cela dès 1965.