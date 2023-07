Les grands classiques du rock: «Rehab» (25)

Le grand gâchis qui clôt provisoirement le Club des 27… Amy Winehouse était une chanteuse britannique, née le 14 septembre 1983 à Londres, qui décédera tragiquement le 23 juillet 2011. Elle est considérée comme l’une des voix les plus talentueuses et influentes de sa génération, avec un style musical inédit, mêlant jazz, soul, R&B et pop. Amy se fait connaître avec son deuxième album, « Back to Black », sorti en 2006. L’album remporte un immense succès critique et surtout commercial, mettant en avant son incroyable voix, puissante, empreinte d’émotion, ainsi que ses paroles sincères et introspectives. Les singles extraits de cet album, tels « Rehab », « Back to Black » et « Valerie », ont connu un triomphe international, faisant d’Amy une véritable star.