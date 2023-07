Les grands classiques du rock: «Life’s what you make it» (27)

Voici un groupe majeur des années 80, dont on ne parle pourtant plus beaucoup, mais qui, à l’instar des Beatles, a su évoluer d’album en album en passant progressivement de l’électro-pop à une pop de très grande facture.

J’ai choisi de vous parler de leur troisième album, « The Colour of Spring », qui est sorti en 1986. En 1985, fort du succès de leur album précédent « It’s my life » et surtout des singles « Such a shame », « It’s my life » et « Dum Dum Girl », le groupe obtient un crédit illimité de la part de leur label EMI pour enregistrer un nouvel album. Ça tombe bien, car Mark Hollis s’est adjoint les services de Tim Friese-Greene en tant que producteur et cocompositeur.