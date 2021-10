«C’est trop», «Il abuse»: Sam agace les fans de «Koh-Lanta»

Candidat de « Koh-Lanta : l’île des héros » en 2020, Sam avait déjà montré toute son admiration envers les aventuriers emblématiques Claude et Teheiura, qu’il avait côtoyé lors de cette saison particulière mêlant anciens et nouveaux candidats. Le jeune padawan, comme le surnommaient ses coéquipiers, était même devenu l’un des chouchous du public, qui avait regretté son élimination « trop rapide ».

Rappelé pour l’édition All Stars de « Koh-Lanta », Sam n’a rien perdu de sa fan attitude envers Claude et Teheiura. Dès le premier jour de l’aventure, il n’a d’ailleurs pas hésité à se sacrifier pour aider Teheiura sur une épreuve où le Polynésien était en galère. Et cette aide lui avait valu une avant-dernière place sur l’épreuve, synonyme d’un vote contre lui au conseil…

À ce moment-là, les internautes trouvaient déjà que Sam en faisait trop par rapport à son idole Teheiura. Et ce mardi soir, plusieurs d’entre eux ont été exaspérés par des propos tenus par le jeune aventurier lors du conseil. Très exigeant envers lui-même, Sam n’a pas hésité à dire qu’il était « grandement responsable » de la défaite de son équipe lors de l’épreuve d’immunité. Quand Denis Brogniart lui a demandé s’il ne se mettait pas trop de pression, il a alors répondu qu’il était venu dans l’aventure « pour essayer de ressembler à un Teheiura ». « Et je me rends compte chaque jour que je m’en éloigne un peu plus », a ajouté le jeune candidat.