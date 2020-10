Triumph Street Triple S: cœur de cible

La Street Triple S se veut le ticket d’entrée chez Triumph pour les débutants : une machine valorisante à prix serré (8.500 €) ! Si la S conserve son triple de 660 cm3 (les autres Street cubent 765 cm3), peu de choses la distinguent néanmoins du reste de la gamme au premier coup d’œil, et seuls les freins avant mettront la puce à l’oreille des plus attentifs. Pour le reste, la S reprend le style plus agressif et tendu de ses grandes sœurs, avec ses phares LED jumelés redessinés et ses feux de position en forme de sourcils, son nouveau saute-vent intégrant la prise d’air, sa poupe...