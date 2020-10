Mafia Definitive Edition: un remake parfaitement maîtrisé

« Sorti en 2002, Mafia : The City of Lost Heaven » était considéré par de nombreux joueurs comme un incontournable pour tous les amateurs de jeux d’action. Après 18 années, le jeu avait besoin d’un bon gros coup de pinceau.

Et c’est chose faite puisque ses créateurs se sont lancés dans un défi totalement inattendu : celui de recréer le jeu en repartant d’une feuille blanche. Nouveau moteur graphique, passages totalement réécrits, nouvelles séquences de jeu, le remake s’annonçait particulièrement ambitieux. Et c’est réussi ! La formule reste très séduisante, malgré son découpage en chapitres. Les habitués des GTA-like seront sans doute un peu déçus par l’approche entièrement centrée sur la trame principale. Cela étant dit, l’expérience en solo est parfaitement maîtrisée et le jeu mérite réellement le...