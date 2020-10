Romane Serda, l’ex-femme de Renaud, révèle avoir été violée quand elle avait neuf ans (vidéo)

C’est un souvenir qu’elle avait enfoui trop longtemps. À 49 ans, Romane Serda a décidé de se livrer au sujet du viol qu’elle a subi alors qu’elle avait neuf ans. Dans un livre autobiographique « À la vie à l’amour », qu’elle sort notamment pour ne plus être uniquement « la femme de Renaud » - ils ont été mariés de 2005 à 2011 et ont un fils ensemble -, l’artiste française se dévoile en toute sincérité. Ce mardi 6 octobre, elle était invitée sur le plateau de « Touche pas à mon poste » pour évoquer cette sortie littéraire.

Sur C8, elle a accepté de revenir sur cet épisode douloureux, survenu il y a de ça 40 ans. Dans le livre, elle raconte ainsi l’agression sexuelle commise par un garçon plus âgé qu’elle : « Un jour comme les autres il me propose de venir jouer chez lui, à la ferme. À peine arrivé là-haut, il me saute dessus, arrache la fermeture éclair de mon short et tente de me pénétrer. J'ai le souffle coupé, le cerveau paralysé. C'est si soudain, si violent que je ne réagis pas tout de suite. Il entre une fois en moi, je me débats, je crie et dans la bagarre, il ne peut pas s'enfoncer en moi davantage, je crois ».

Face à Cyril Hanouna, Romane Serda commente l’information, pointant le fait que sa propre mère n’était pas au courant de ce viol et ne l’a appris qu’à la lecture de ces quelques lignes : « Elle m'a dit : ‘Tu ne devrais pas parler de ça’. Je lui ai dit justement ça arrive à plein de personnes, aujourd'hui les langues se délient et je suis heureuse de me rendre compte qu'on peut dire les choses sans honte ».