AC/DC revient avec un single et un nouvel album (vidéo)

Cela faisait six ans qu’ils n’avaient rien sorti de nouveau et quatre ans que leurs instruments étaient restés silencieux. Mais ça, c’est du passé ! Ce 7 octobre, le groupe AC/DC a mis en ligne un nouveau morceau, « Shot in the Dark », toujours fidèle au hard rock si caractéristique de leur carrière. Cela faisait plusieurs jours que des teasers avaient été publiés sur la toile et désormais, les fans s’en donnent à cœur joie. En quelques heures, près de 2.250.000 l’ont déjà écouté sur Youtube.

Un avant-goût avant un cadeau beaucoup plus gros. Car AC/DC ne va pas s’arrêter en si bon chemin. « Shot in the Dark » n’est en réalité qu’une des 12 nouvelles chansons à paraître sur un nouvel album, « Power Up » (stylisé en « PWR/UP »), qui sortira le 13 novembre prochain.

A ce moment-là, cela fera trois ans presque jour pour jour que le groupe pleurera la mort de son ancien guitariste, Malcolm Young. L’album sera donc un hommage à ce dernier, remplacé désormais par son neveu Stevie Young à la guitare. Pour le reste, le groupe reste le même, avec notamment Brian Johnson au chant.