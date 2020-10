Camille Combal doute de la faisabilité de la nouvelle saison de «Danse avec les stars»

TF1 risque-t-elle de devoir renoncer à sa populaire téléréalité de dance cette année ? C’est en tout cas ce que semble dire son présentateur, Camille Combal. Comme il le rappelle au TV Mag, le programme a déjà été reporté mais il se pourrait que les contretemps ne s’arrêtent pas là.

La sécurité avant tout

Lorsque le magazine fait remarquer à l’animateur que plusieurs noms circulent pour le casting de la nouvelle saison, il ne nie pas ce fait, mais il ne manque pas de se montrer inquiet. « Je sais qu’il y a une volonté de TF1 et de tout le monde pour qu’on puisse faire DALS cette saison. Mais on ne le fera que si on peut établir un protocole sanitaire qui met en sécurité tout le casting et nos équipes », dit-il.

L’espoir subsiste néanmoins. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont repris le tournage de leurs versions de l’émission et cela montre que théoriquement, cela pourrait aussi se faire en France. La proximité physique entre les candidats et leurs partenaires professionnels ne seraient pas un obstacle insurmontable dans le contexte actuel. Reste à voir en France qui remplacerait Jean-Marc Généreux, parti sur France 2 et ce en bonne partie à cause du report de « Danse avec les stars ».