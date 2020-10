«Je me sens si puissant»: Trump en rock star en Floride

« Nous y voilà ! », s’est-il écrié dans un rugissement triomphant — rendu légèrement rauque par son combat contre la maladie — au début lundi de son meeting à Sanford, en Floride. Une semaine seulement après être sorti de l’hôpital où il était traité pour le coronavirus, M. Trump est monté sur scène en lançant des masques, comme une rock star qui distribuerait des autographes. Mais il ne portait pas de masque lui-même. Et personne d’autre non plus, sauf une petite minorité, dans la foule ultra-compacte des milliers de personnes venues assister au retour du républicain sur le terrain de la campagne. Et là était bien le but. D’un même revers de main, Donald Trump a voulu montrer qu’il pouvait surmonter la pandémie — qui a tué plus de 210.000 personnes aux Etats-Unis — et les sondages qui le donnent perdant face au candidat démocrate Joe Biden le 3 novembre.

Parlant fort, parfois vulgaire, s’appuyant sur son répertoire de blagues, insultant les opposants et les journalistes, Donald Trump ne ressemblait pas à l’homme de 74 ans obèse auquel des médecins administraient de l’oxygène il y a seulement quelques jours. « Ils disent que je suis immunisé », s’est-il vanté. « Je me sens si puissant ». « On t’aime, on t’aime ! », lui a répondu la foule. Force de la nature Le meeting du président républicain avait été conçu pour projeter l’image d’une force de la nature non concernée par les lois qui valent pour les gens ordinaires. Cette pièce en plusieurs actes a débuté avant même que Donald Trump ne quitte Washington. Contrairement à ses voyages précédents — même ceux par temps de pandémie -, tous les agents du Secret Service chargés de sa sécurité et le personnel qui l’entouraient étaient masqués.