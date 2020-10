Des astronomes dévoilent les derniers moments d’une étoile, engloutie par un trou noir (vidéo)

L’astre, d’une masse équivalente à celle de notre Soleil, s’est aventuré trop près d’un ogre supermassif, d’une masse un million de fois plus grande que lui. La plupart s’y perdent corps et biens, littéralement avalés par la force d’attraction phénoménale du trou noir, qui empêche même la lumière de s’en échapper. Mais certains subissent une dislocation progressive, dans ce que les astronomes appellent un effet de nouilles ou spaghettification. Dans le cas observé, l’étoile y a perdu environ la moitié de sa masse en l’espace de six mois.

« C’est exactement ce qui arrive dans un événement de rupture par effet de marée », ou TDE, a dit l’astronome britannique Matt Nicholl, de l’Université de Birmingham, auteur principal de l’étude. En s’approchant, l’étoile commence par s’aplatir puis s’étirer sous l’effet des forces de marée dues au trou noir, en prenant la forme d’un cigare, a expliqué à l’AFP Stéphane Basa, directeur de recherche au laboratoire d’astrophysique de Marseille : « Lorsque ces forces dépassent la force de cohésion de l’étoile, celle-ci perd des morceaux qui s’engouffrent dans le trou noir ».