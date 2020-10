Pourquoi il faut rester à l’heure d’hiver

« Si on garde l’heure d’été, le soleil ne se lèvera pas avant environ 9h30 en hiver. Et c’est un problème pour nos rythmes internes. La lumière a un rôle crucial pour régler notre horloge biologique. L’homme est un animal diurne », explique Olivier Mairesse, spécialiste du sommeil au CHU Brugmann. - BelgaImage

On changera une nouvelle fois d’heure dans quelques jours, précisément dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. À 3 heures, il sera 2 heures. Et on sera reparti pour régler toutes les horloges, montres et réveils de la maison ! Bonne nouvelle : ce sera l’une des toutes dernières fois. Le Parlement européen a décidé en 2019 de mettre un terme au changement d’heure courant 2021. La Commission européenne planche aujourd’hui sur un accord le plus global possible, en sachant que chaque pays pourra choisir son fuseau. Des consultations populaires sont menées dans chaque État....