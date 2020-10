Il y a 80 ans, des Belges collaboraient avec les nazis

Au terme de la Seconde Guerre mondiale, quelque 80.000 citoyens belges ont été jugés coupables de collaboration avec l’ennemi. S’il y eut une évidente collaboration économique et culturelle, il s’est agi en majeure partie de collaboration militaire, avec (lire par ailleurs) l’intervention de divisions militaires comme la Légion SS Wallonie et la Légion SS Vlaanderen (ou Langemarck), mais aussi politique, avec la participation très active de mouvements politiques nationalistes tels que le VNV (Vlaams Nationaal Verbond, Ligue nationale flamande) en Flandre et à Bruxelles, et Rex tant dans la...