Il débourse plus de 220.000 dollars pour une carte Pokémon (vidéo)

Pour ceux nés dans les années 1990 et 2000, ce sont des jeux qui ont marqué leur enfance. Que ce soit dans la cour de récréation ou à la maison, les cartes Pokémon ont fait fureur. A cette époque, celui qui se fait aujourd’hui Logic, un rappeur de 30 ans, voulait lui aussi jouer avec ses amis mais l’argent manquant chez lui, c’était un plaisir difficilement atteignable. Mais depuis, il s’est bien rattrapé. Ce 10 octobre, il a déboursé la somme folle de 220.574 dollars, soit environ 180.000€, pour acheter une collection rare lors d’une vente aux enchères. Et dedans, il a trouvé ce qu’il cherchait.

Mais outre cette jouissance d’avoir une carte rare, il a aussi une autre raison de se réjouir : cette carte de Dracaufeu vaut à elle seule entre 70.000 et 80.000 dollars. Si on compte en plus les autres raretés qu’il a pu découvrir dans sa boîte de 23.000 cartes, l’investissement paraît moins saugrenu qu’il n’y paraît.

Et si vous étiez riches ?

Et si vous voulez savoir si vous avez gardé chez vous une carte qui pèse son pesant d’or, voici ce qu’il faut regarder. D’abord, il y a évidemment l’état de la carte. Moins il y a d’usure, mieux c’est. Ensuite, en bas à droite de la carte, il y a un sigle. Si une étoile apparaît, et non un cercle par exemple, c’est un signe de rareté. Elément supplémentaire : l’ancienneté de la carte. S’il est écrit « Wizard of the coast » en bas à droite, c’est la preuve que ce bijou date de 1999/2000, autrement dit une antiquité pour ce jeu. Avant-dernier signe de richesse : le numéro de série, composé de deux chiffres séparés par un slash. Si la première valeur dépasse la deuxième, c’est qu’il s’agit d’une carte « secrète », donc rare.

Enfin, si en plus de tous ces éléments, vous avez un Pokémon particulièrement prisé, c’est le gros lot. Parmi ceux-ci, on trouve Dracaufeu donc (surtout avec un fond brillant), mais aussi évidemment plusieurs cartes spéciales de Pikachu ou de son évolution Raichu. La carte la plus chère est celle de « Pikachu illustrateur ». A elle seule, elle vaudrait environ 200.000 dollars. Mais pour tomber dessus, autant avoir beaucoup de chance. Il n’y en a que six dans le monde entier.