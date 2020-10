Hospitalisé pour un « triple pontage coronarien », Michel Drucker « a maigri » mais « a envie de vite récupérer sa forme »

Le 27 septembre dernier, on apprenait que Michel Drucker avait la veille une intervention au niveau du cœur, visant à déboucher les artères coronaires, dans le but de « prévenir tout infarctus ». En effet, depuis cet été, l’animateur était beaucoup plus vite essoufflé qu’auparavant. En réalité, l’homme de 78 ans a été hospitalisé pour « un triple pontage coronarien », une opération plus lourde que ce qui avait été annoncé au départ, rapporte Le Matin.

C’est ce qu’a révélé sa productrice Françoise Coquet, en donnant de ses nouvelles. « Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux», a-t-elle expliqué, en ajoutant que l’animateur avait désormais quitté les soins intensifs pour « une chambre normale ». « Michel Drucker doit maintenant faire de la rééducation. En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme», a encore indiqué sa productrice.

En homme de télé qui se respecte, Michel Drucker scrute tout ce qu’il s’y passe lors de sa convalescence. « Le matin, il allume CNews pour l'émission de Pascal Praud. Il aime bien aussi Faustine Bollaert. Et il était devant la série «Le mensonge», avec Daniel Auteuil », a indiqué Françoise Coquet, rapporte Le Matin. Il faudra donc qu’il récupère correctement avant de pouvoir faire son retour à l’antenne.