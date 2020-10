Travail de fourmi - Quatre étoiles

Premier album pour cette jeune multi-instrumentiste originaire d’Amsterdam et, par ailleurs, douée comme ce n’est pas permis. On succombe sans réserve à sa musique si parfaitement aérienne, si moderne aussi, mélange d’électro-pop et de réminiscences de sa culture guinéenne. C’est organique, léger et dense à la fois, vraiment très réussi.

