Dany Brillant rend hommage à Charles Aznavour en emmenant danser certains de ses titres les plus connus.

Aux yeux de Dany Brillant, le chanteur disparu aura été plus qu’un ami. Il a longtemps vu en lui un père spirituel. C’est pourquoi, quand l’occasion s’est présentée de lui rendre hommage, il n’a pas trop hésité. À la faveur de la sortie de « Dany Brillant chante Aznavour : La Bohème », le crooner révèle ce qu’on a tous d’Aznavour en nous et comment il a osé emmener danser certaines de ses chansons les plus emblématiques.

