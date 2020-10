Jeff Bridges, alias «The Dude», annonce souffrir d’un cancer

L’acteur américain Jeff Bridges, 70 ans, a annoncé lundi 19 octobre en soirée sur Twitter souffrir d’un lymphome, un type de cancer contre lequel il va entamer un traitement. « Y a du nouveau » (« New shit has come to light ») : c’est par une réplique empruntée à « The Dude », l’inébranlable et hirsute personnage qu’il incarnait dans « The Big Lebowski », film culte des frères Coen, que Jeff Bridges a fait passer la nouvelle à ses nombreux fans.

« On m’a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je m’estime heureux d’avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon », poursuit-il. « Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement », conclut Jeff Bridges, sélectionné à sept reprises pour les Oscars qui l’ont sacré « meilleur acteur » en 2010 pour son rôle dans « Crazy Heart ».

Dès l’année suivante, il était de nouveau en lice pour sa performance dans le western « True Grit ». Jeff Bridges est récemment apparu dans « Sale temps à l’hôtel El Royale » (2018) et tourne actuellement une série télévisée pour la chaîne FX, « The Old Man », adaptation d’un roman d’espionnage dans lequel il joue un agent de la CIA à la retraite qui tente d’échapper à son passé.

AFP