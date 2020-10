Affaire Sophie Toscan du Plantier: l’assassin toujours en liberté!

Depuis 24 ans, il nie l’évidence : non, Ian Bailey n’a pas tué Sophie Toscan du Plantier à l’hiver 1996. À écouter cet Anglais de 63 à la carrure large et aux traits rongés par l’alcool plus que par les années, il serait victime d’un acharnement policier et judiciaire. Le 23 décembre de cette année-là, le corps de la Française de 39 ans est découvert par une voisine à proximité de la propriété isolée qui lui servait de maison de vacances. L’épouse du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier a été surprise chez elle. Elle a fui à travers la lande irlandaise. Rattrapée par son...