Royaume-Uni: un portrait inédit de la reine Elizabeth II dévoilé (photo)

« Ce fut un incroyable honneur de photographier sa Majesté la Reine Elizabeth II pour le gouvernement canadien et son portrait officiel du Canada ». Le photographe Chris Jackson pèse ses mots, lui qui suit la famille royale britannique depuis 15 ans pour le compte de Getty Images. Le portrait qu’il a tiré de la souveraine a été choisi comme photo officielle pour le Canada, alors qu’Elizabeth II en est la souveraine, dans le cadre du Commonwealth, comme le raconte BFMTV.

Le cliché a été dévoilé ce samedi 17 octobre. On voit la reine Elizabeth II poser alors qu’elle porte les insignes canadiens et des bijoux offerts par son père en 1947. Il s’agit de son cadeau de mariage, le « The King George VI Victorian Suite », un collier et des boucles d’oreille en diamant et en saphir. Le photographe conclut :

« J’ai eu la chance de visiter le Canada plusieurs fois à présent avec des membres de la famille royale et j’en garde d’affectueux souvenirs des gens que j’ai rencontrés et de ce beau et vaste pays dont j’ai eu le privilège de visiter une petite portion au cours des années ».