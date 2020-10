Seconde Guerre mondiale: à la recherche de mon père

Isabella Wenish, Anderlechtoise de 79 ans, tient dans ses mains l’unique souvenir d’elle et son père : une photographie jaunie d’un homme en uniforme allemand, qui la tient dans ses bras, à côté de sa maman. Elle a un an sur ce cliché qui date de 1942. Depuis ce moment, elle a perdu toute trace de son papa. « Toute sa vie, maman l’a cherché. Et j’ai repris le flambeau. Sans succès. Il aurait 113 ans aujourd’hui. Je sais qu’il n’est plus en vie. Mais j’aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Il a été enrôlé dans l’armée allemande et envoyé sur le front russe. C’est tout ce que...