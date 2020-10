Petite histoire d’un grand tableau belge: l’entrée du Christ à Bruxelles

Une foule grotesque et bigarrée ! Des centaines de visages, tous différents, blancs, roses, rouges, vieux, jeunes, masculins, féminins, emplissent la magistrale toile « L’entrée du Christ à Bruxelles ». Les uns sont masqués, les autres chapeautés. Certains jouent d’un instrument de musique, tapent sur une grosse caisse, soufflent dans un cor ou une flûte. D’autres marchent. Mais tous sont grimaçants, grinçants, disgracieux. Dans cet essaim humain, on cherche le Christ qui donne son titre au tableau. Où est le fils de Dieu ? On le découvre perdu dans la multitude. Une...