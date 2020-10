À la télé ce soir: «3 Billboards» et «Le voyageur»

Thomas Bareski est appelé près de Noirmoutier par la Juge Claire Elgouarch, dans le cadre d'une affaire non résolue, la disparition de Marion, 7 ans, en 1991. Fille du gendarme en charge de l'enquête à l'époque, la juge confie à Bareski, le dernier rebondissement : une lettre de remords de l'assassin, vieux et malade, adressée à la famille.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Logan Lucky », à 20h55 sur 13e Rue - Trois étoiles

Derrière une fausse impression de déjà-vu, le récit brouille les pistes de péripétie en péripétie et nous joue le coup du rebondissement final qui n’en est pas un. C’est non seulement brillant et très cinéphilique mais en plus c’est super bien joué par Channing Tatum, Adam Driver et… Daniel Craig, alias 007, dans un contre-emploi magistral.

« Arrêtez-moi là », à 21h05 sur La Trois - Deux étoiles

Un film dénonciateur des approximations de l’appareil judiciaire et de la partialité des prétoires. Tiré d’une histoire vraie survenue en début de siècle chez l’Oncle Sam, un récit implacablement mené comme un thriller autour de Reda Kateb.

« Le retour du héros », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Le réalisateur retrouve la grande tradition des Philippe de Broca et Jean-Paul Rappeneau dans ce savoureux pastiche des « Cartouche », « Mariés de l’An Deux » et autre « Hussard sur le toit ». Un registre qui convient naturellement à merveille à Jean Dujardin auquel Mélanie Laurent a réussi à tenir tête. C’est drôle et plein de rebondissements vaudevillesques du meilleur effet, grâce à de savoureux dialogues.

« Suite française », à 22h35 sur France 3 - Trois étoiles

Le roman inachevé d’Irène Nemirovsky, disparue en Déportation et lauréate du Renaudot 2004 à titre forcément posthume, a servi de base à cette adaptation manifestement trop luxueuse pour une frange de la critique hexagonale qui lui a surtout reproché son style anglo-saxon. On ne peut pourtant que saluer l’excellent travail de reconstitution mené par l’auteur de « The Duchess », servi par une photographie exceptionnelle et une distribution de classe internationale avec face aux duellistes Michelle Williams et Kristin Scott-Thomas notre charismatique Matthias Schoenaerts.

« Gaston Lagaffe », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Affirmer qu’on ne reconnaît pas du tout l’antihéros de Franquin et surtout qu’on ne rit jamais dans cette farce serait injuste face au travail de l’auteur. En fait, si l’adaptation est sans doute trop libre (surtout au niveau de l’intrigue), le comique de situation, les gags visuels, les jeux de mots et… Arnaud Ducret en Longtarin sauvent suffisamment la mise.