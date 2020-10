Comment un titre inédit de Daniel Balavoine a-t-il été retrouvé 40 ans après son enregistrement?

Près de 35 ans après sa mort, dans un accident d’hélicoptère au Mali, Daniel Balavoine compte toujours des milliers de fans. Et ceux-ci seront certainement les plus heureux dans quelques semaines, lorsqu’ils pourront découvrir un titre inédit de leur idole, une chanson encore jamais sortie sur CD. En effet, le morceau « J’étais devenu un homme » vient d’être retrouvé, plus de 40 ans après avoir été enregistrée. Un événement rare, quand on pense aux nombreuses personnes qui ont déjà travaillé sur l’énorme répertoire de l’interprète de « Je ne suis pas un héros ».

Mais Bruno Haye, responsable artistique du catalogue Balavoine, a détaillé à BFMTV comment cela s’était passé : « Depuis deux ans, avec la famille de Daniel Balavoine, on a repris le travail en numérisant toutes les bandes, y compris les bandes multipistes – la difficulté est de retrouver un magnétophone pour les lire. À partir du moment où on décode toutes ces bandes multipistes, on trouve des choses qu’on n’a jamais entendues. Et là, précisément, miracle, on a trouvé cette chanson complètement inédite, qui était sur une bande de 1977 ».

Ce titre en question devait initialement faire partie de l’album « Les aventures de Simon et Gunther », mais elle ne correspondait pas à l’ensemble du disque. « C’est pour cela qu’elle est restée sur une bande, sans jamais avoir été mixée », a expliqué Bruno Haye.

« J’étais devenu un homme » sortira donc pour la première fois dans un album le 4 décembre prochain, dans une intégrale de Daniel Balavoine qui contiendra 16 disques. Le tout sera accompagné de photos inédites du chanteur, ainsi que d’un livret de près de 50 pages, signé Bertand Dicale, journaliste spécialiste de la chanson française.