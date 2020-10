Dans le «Saturday Night Live», Adele a évoqué avec humour sa perte de poids (vidéos)

Après une longue absence, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ce samedi soir dans le programme américain « Saturday Night Live ». Avec humour, la chanteuse a commencé par évoquer sa perte de poids, qui avait énormément été commentée durant les derniers mois, rapporte BFM TV.

« Je sais que j’ai vraiment, vraiment changé depuis la dernière fois que vous m’avez vue. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions liées au Covid-19, j’ai dû voyager léger, et je n’ai pu prendre que la moitié de mon corps », a déclaré la star. Une réplique qui a fait mouche et qui a beaucoup amusé les téléspectateurs.

Dans la suite de l’émission, Adele a participé à plusieurs sketchs, dont une parodie du jeu « The Bachelor », dans laquelle elle interprète une candidate à la recherche du grand amour. « Je suis ici parce que j’ai eu plusieurs fois le cœur brisé dans la vie – la première fois à 19 ans, et ensuite, d’ailleurs c’est connu, à 21 ans, et, c’est encore plus connu, à 25 ans », déclare-t-elle, en référence aux titres de ses albums. Rejetée, la chanteuse entonne alors plusieurs de ses célèbres chansons, comme « Someone Like You », « Rolling In The Deep », « Hello » et « Set Fire To The Rain ».