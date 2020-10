À la place des supporters, 15 000 ours en peluche assistent à un match de foot (photos et vidéo)

Ce week-end aux Pays-Bas, un match de championnat de football opposait l’équipe d’Heerenveen à celle d’Emmen. Crise sanitaire oblige, la rencontre se déroulait à huis clos. Alors pour encourager les joueurs, une solution originale a été trouvée. À la place des supporters, le match s’est déroulé devant… des ours en peluche ! Au nombre de 15 000, ils avaient été installés sur les sièges des gradins, rapporte la RTBF.

Au-delà de combler un stade vide, les nounours avaient également un autre but : sensibiliser au cancer chez les enfants. C’est pourquoi les peluches, aux couleurs d’Heerenveen, ont ensuite été mises en vente au profit de Kika, la fondation qui lutte contre le cancer des enfants. Une belle initiative donc, qui en plus de faire sourire, poursuit un but caritatif.