«Peut-on rire de tout?»: sur France 2, Laura Laune fait de l’humour trash et crée le malaise (vidéo)

« L’humour, c’est très compliqué. Y a des règles à respecter, il faut faire attention à ce que l’on dit ». C’est avec ces mots que Laura Laune a commencé sa chanson lors de l’émission de Laurent Ruquier « On est presque en direct ». Avant de créer un malaise largement épinglé sur la toile. L’humoriste belge a à nouveau manié la trashitude en chanson, sa spécialité. Quitte à ne pas plaire à tout le monde donc.

Sur France 2, Laura Laune s’est lancée dans un sketch remarqué. Il faut dire que les paroles peuvent choquer les oreilles sensibles et peu enclines à apprécier l’humour noir. Ce qui est sûr, c’est que la Belge ose tout : « On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal on a le droit, mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient. Et les cathos j’ai une idée, allez tous vous faire enculer, et les migrants c’est comme les Aspégics, dans l’eau ça disparaît c’est magique ».

Laura Laune aime tester les limites du public mais aussi, grâce à l’humour noir, remettre en question les certitudes de son audience et dénoncer par là des injustices notoires. Elle termine d’ailleurs sa chanson ainsi devant Laurent Ruquier : « C’est vrai, on ne peut pas rire de tout car maintenant tout le monde est vexé. Il faut un coupable, donc je l’avoue, c’est Laurent qui m’a tout dicté. Arrêtez de poser cette question. La liberté de rire et de penser, c’est comme Sarko et la prison, ça devrait être à perpétuité ». Ce qui est sûr, c’est que la prestation de l’humoriste fait un tabac sur les réseaux sociaux, cumulant des dizaines de milliers de vues. Quitte à ne pas plaire à tout le monde.