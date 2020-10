Comics: un exemplaire du premier numéro de « Black Panther », dédicacé par Chadwick Boseman, va être vendu aux enchères

Au mois d’août dernier, Chadwick Boseman est décédé des suites d’un cancer du côlon, à l’âge de 43 ans. Diagnostiqué en 2016, l’acteur n’avait jamais évoqué sa maladie, qu’il avait tenue secrète, et avait continué à jouer dans des films, malgré les opérations et la chimiothérapie. Sa disparition soudaine avait profondément marqué ses fans et le monde du cinéma, rapporte BFM TV.

Ce jeudi 29 octobre, un souvenir de l’acteur disparu va être mis en vente aux enchères par la maison Nate D. Sanders Auctions. Il s’agit d’un exemplaire du premier numéro du comics « Black Panther », dédicacé par Chadwick Boseman, indique le site TMZ. Cette édition spéciale a également été signée par le scénariste Stan Lee, décédé en 2018 et par le réalisateur du film « Black Panther », Ryan Coogler. Le nom de Stan Lee est associé à l’univers Marvel puisqu’il a imaginé de nombreux super-héros de la franchise.

Les signatures, datant de 2017 et 2018, ont été authentifiées par des experts. Les enchères débuteront à 8 000 dollars, mais au vu de la rareté de l’exemplaire mis en vente, celui-ci pourrait atteindre les 25 000 dollars, soit environ 21 200 euros. Avis aux fans de comics Marvel !