BMW Série 4: entre disruption et tradition

La seconde génération de coupé BMW Série 4 entend s’émanciper un peu plus de la berline Série 3 par une personnalité plus marquée. Mais derrière ses choix esthétiques se cache une formidable voiture à conduire…

Impossible d’évoquer cette BMW Série 4 sans parler de sa grande calandre XXL verticale. Le coupé surprend, étonne, rebute ou attire. Saluons en tout cas l’audace de BMW qui ose se réinventer, quitte à diviser au sein même de ses propres fans. Abstraction faite de ce point de discorde, la Série 4 affiche une vraie élégance, avec une chute de toit encore plus fluide que sur le précédent modèle et une filiation évidente avec la grande Série 8. L’habitacle ne choquera guère les habitués de la marque puisqu’il est identique à celui de la Série 3. Et c’est une excellente nouvelle car BMW est...