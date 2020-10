BMW R18: une première édition Rock & roll!

Si vous vous intéressez à BMW depuis une quinzaine d’années, le style de cette R18 risque fortement de vous décontenancer. Un peu comme l’ont fait, entre 1997 et 2004, les R 1200 C et CL, les deux derniers cruisers signés BMW. À une différence cette fois : la R18 se voit équipée de la plus grosse cylindrée de l’histoire du constructeur allemand : un flat-twin de... 1.800 cm3 baptisé « Big Boxer », assurément la pièce maîtresse de cette nouvelle moto et particulièrement impressionnant visuellement. Ce bloc, fort de 91 ch à 4.750 tr/min, délivre un couple supérieur à 150...