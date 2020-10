«Il faudrait un bouton ‘passer l’intro’»: les internautes français agacés devant le discours d’Emmanuel Macron

L’évolution de la pandémie de coronavirus en Europe inquiète les chefs d’État. Comme dans d’autres pays européens, notamment chez nous, de nouvelles règles pour lutter contre le Covid-19 ont été décrétées en France. Emmanuel Macron a donc annoncé à sa population qu’elle serait à nouveau confinée, dès ce jeudi soir. Une décision qu’il a expliquée lors d’une allocution diffusée mercredi soir à la télévision française. Mais avant d’en venir au reconfinement, ce à quoi s’attendaient les Français, le Président a pour ainsi dire tourné autour du pot pendant de longues minutes, détaillant la situation dans laquelle son pays se trouve, mais surtout toutes les stratégies que la France n’appliquera pas.

L’attente devenait insoutenable pour les Français, qui étaient quasi certains de devoir se reconfiner, mais attendaient tout de même une annonce claire d’Emmanuel Macron. Sur Twitter, les impatients ont fait savoir qu’ils en avaient légèrement marre d’écouter « du bla-bla ». « Allez, dis-le », « Abrège Manu », « Raconte pas ta vie », se sont emballé les internautes, regrettant qu’il n’y ait pas « un bouton ‘ignorer l’introduction’ ». « Je sais bien que les préliminaires sont importants mais là c’est un peu longuet », a ironisé quelqu’un, après qu’une autre a écrit ceci : « On dirait moi quand j’essayais de larguer un mec et qu’à la fin il pensait qu’on allait se marier ». « Manu, on n’est pas en dissert’ de philo, tu n’as pas besoin de faire 22 pages, dis si on est confiné, soit simple, précis, efficace », pouvait-on encore lire sur le réseau social.

Après 11 minutes de discours, Emmanuel Macron a finalement prononcé le mot « confinement », comme les Français s’y attendaient. Comme en mars, les commerces non essentiels fermeront, comme les bars et les restaurants, mais les écoles, collèges et crèches resteront ouvertes.