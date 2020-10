Devant Emmanuel Macron, il avoue rouler en camion sans permis et reçoit un conseil du président (vidéo)

L’ambiance est loin d’être rose dans l’arrière-pays niçois. Après les inondations catastrophiques qui ont ravagé les vallées des Alpes-Maritimes, c’est le branle-bas de combat pour venir en aide aux habitants. C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Macron est venu sur place pour constater les dégâts et soutenir la population. Mais au milieu de ce paysage sinistré, un homme a réussi à rendre le sourire en avouant au président être… dans l’illégalité !

« Vous ne dîtes rien »

Alors qu’il visite la commune de Tende, Emmanuel Macron a donc eu l’occasion de parler à cet individu au volant d’un camion de chantier qui se dit dans une position un peu particulière. « Ils sont venus me réquisitionner et tout. Mais je n’ai plus de permis, alors je fais quoi ? Il faudra me trouver la solution », dit-il en rigolant, provoquant les rires du président. « Vous ne dîtes rien ! Vous vous démerdez », répond-il en blaguant.

Le maire de la commune, présent sur les lieux, tente de manière plus sérieuse de justifier au président ce paradoxe : « On avait besoin de l’engin, c’est une situation extrême », dit-il. Emmanuel Macron, de son côté, préfère quant à lui en rire, ne manquant pas de remarquer le poster de Che Guevara sur la portière du camionneur. « Je lui ai dit qu’heureusement que Che Guevara était là », ajoute-il avant de faire une photo avec la star du jour.