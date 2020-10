Scarlett Johansson s’est mariée en pleine pandémie

Quand une star d’Holywood se marie, cela se fait souvent en grandes pompes. Mais pour une fois, c’est tout le contraire qui s’est produit. Ce jeudi, Scarlett Johansson a ainsi concrétisé son amour avec Colin Jost, l'auteur et acteur de l'émission « Saturday Night Live » Colin Jost, lors d’une « cérémonie intime ». Une contrainte qui était nécessaire puisqu’il fallait convenir aux règles sanitaires en vigueur.

Un mariage couplé à une bonne action

C’est l’association caritative à laquelle l’actrice participe, Meals on Wheels, qui a annoncé la bonne nouvelle. Dans le message, publié sur Instagram, il est précisé que Scarlett Johansson et son nouveau mari n’ont invité que la « famille et les proches, en respectant les précautions sanitaires liées au Covid-19 ». « Leur vœu de mariage est d'aider à faire la différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile, en soutenant Meals on Wheels », conclut le message qui invite à faire aussi un don.

S’il s’agit du premier mariage de Colin Jost, 38 ans, Scarlett Johansson, âgée de 35 ans, a auparavant été liée à Ryan Reynolds de 2008 à 2011 et au journaliste français Romain Dauriac de 2014 à 2017. Leurs fiançailles avaient été annoncées il y a maintenant plus d’un an. A noter que les fans de l’actrice pourront la retrouver dans le film de Marvel « Black Widow », dont la sortie est repoussée à mai 2021 à cause du coronavirus.