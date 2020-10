Koh Lanta 2020: Jody quitte l’aventure!

C’est finalement Jody qui quittait l’aventure à la place d’Angélique, sauvée par un collier d’immunité, à la fin de l’épisode de « Koh Lanta, Les 4 Terres » diffusé ce vendredi 30 octobre sur TF1.

Fair-play, la jeune femme considère cette élimination comme… « un soulagement » : « Ça peut être surprenant, mais nous arrivions à un moment du jeu où il y avait beaucoup de stratégies, de non-dits sur le camp. J’ai eu l’impression qu’en m’éliminant, on m’enlevait un peu cette épée de Damoclès qui traînait au-dessus de ma tête depuis le départ », a-t-elle confié à Purepeople.com.

Un soulagement d’autant plus que l’ostréicultrice de l’Ouest était tombée malade pendant la saison : « Le fait de ne pas manger fait que le corps s’affaiblit et qu’on tombe plus ou moins malade. On va dire que l’organisme est totalement détraqué, la coco n’est pas forcément un bon apport nutritionnel », a-t-elle encore indiqué. « La faim a été quelque chose de vraiment très très dur, surtout au départ. Après on arrive un petit peu à contrôler quand même. On se rend compte que la nourriture est une obsession ! On est plus obsédée par la nourriture que par le fait de s’acheter des chaussures. Le manque de nourriture était un calvaire. »

La Française retient malgré tout beaucoup de positif de cette aventure, notamment les moments passés avec l’équipe des Vakara, les Oranges de l’Ouest « quand on était tous ensemble et qu’en fin de compte, on était motivé. On n’avait rien, mais le fait de gagner ensemble, c’était top. »