Les acteurs ayant endossé le rôle de James Bond rendent hommage à Sean Connery

Sean Connery a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes. « Il a défini une ère et un style. Son esprit et son charme à l’écran étaient à mesurer en mégawatts. Il a aidé à créer le blockbuster moderne », a déclaré dans un communiqué le Britannique Daniel Craig, interprète du personnage inventé par l’écrivain Ian Fleming dont le prochain volet des aventures, « Mourir peut attendre », doit sortir en avril 2021. « Où qu’il soit j’espère qu’il y a un club de golf », a ajouté l’acteur de 52 ans, dans un clin d’œil à l’une des passions de l’Écossais.

L’acteur écossais Sean Connery, premier et « meilleur » interprète de l’agent 007 dans la saga des films James Bond, est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé samedi la BBC, citant sa famille. « Sir Sean » est mort dans la nuit, dans son sommeil, entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Il n’était « pas bien depuis un certain temps », a déclaré son fils Jason Connery à la BBC. L’acteur avait une maison aux Bahamas, où il avait tourné un des épisodes de James Bond, « Opération tonnerre », en 1965. Ses obsèques seront privées, a annoncé sa famille, qui prévoit un service commémoratif « une fois que le virus aura pris fin ».

Selon les proches de Roger Moore, qui s’était lui aussi glissé dans le costume du célèbre agent secret, « Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps », ont-ils écrit sur le compte Twitter de l’acteur décédé en 2017. George Lazenby, qui a joué 007 dans « Au service de Sa Majesté », a dit de son côté que son prédécesseur l’avait « inspiré » mais avait aussi « capturé une époque, les années soixante ».

Pierce Brosnan, acteur ayant lui aussi interprété le rôle de James Bond dans quatre films, a également tenu à rendre hommage à Sean Connery en lui exprimant son « admiration ». « Sean Connery, vous étiez mon meilleur James Bond quand j’étais enfant, et en tant qu’homme qui est devenu James Bond lui-même. Vous avez jeté une longue ombre de splendeur cinématographique qui vivra à jamais. Vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons suivi vos pas emblématiques. Chacun à son tour vous a regardé avec révérence et admiration alors que nous avancions avec nos propres interprétations du rôle. Vous étiez puissant dans tous les domaines, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et vous le resterez jusqu’à la fin des temps. Vous étiez aimé du monde entier et vous nous manquerez. Que Dieu vous bénisse, reposez-vous maintenant, soyez en paix », a-t-il écrit sur Instagram.