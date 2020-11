Le présentateur de JT Darius Rochebin accusé d’agression sexuelle: la télévision suisse tremble

Il était jusqu’à maintenant la fierté de la Radio-Télévision suisse (RTS), une sorte de « François de Brigode des Alpes ». Mais depuis ce week-end, Darius Rochebin est au milieu de la tempête. Samedi, le quotidien suisse « Le Temps » a publié plusieurs témoignages qui accusent le présentateur vedette d’agression sexuelle. Une véritable bombe au bord du lac Léman. Arrivé en août sur la chaîne française LCI, cette dernière a immédiatement suspendu sa présence sur le plateau du 20 heures pour une semaine, en attendant les développements d’une affaire qui risque de concerner bien plus que la simple personne de Darius Rochebin. « Le Temps » n’hésite en effet pas à interroger le système entier de la RTS.

Des agissements répétés

Selon les éléments de l’enquête, Darius Rochebin serait coupable d’avoir tenu dans les coulisses de la RTS plusieurs propos salaces et aurait aussi eu un comportement déplacé, comme avec une femme dénommée Aurore, employée à la télévision suisse. « On a fait quelques pas ensemble dans un couloir vide en discutant du boulot. Subitement, il a pris mon visage dans ses mains et a essayé de m’embrasser. Je l’ai immédiatement repoussé. Il est parti de manière furtive, sans me regarder ni présenter d’excuses », raconte-elle. Une autre collègue, Clémence, raconte un fait similaire lors d’une fête de nouvel an : « Tout le monde s’embrassait et s’échangeait des vœux pour la nouvelle année. [Darius Rochebin] s’est approché de moi, je l’ai pris par l’épaule pour lui faire la bise, il a saisi ma main libre et l’a fermement posée sur ses parties génitales ».