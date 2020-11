Nous avons partagé la réalité d’un service Covid pendant une journée, entre la vie et la mort, l’espoir et les larmes. Plus que jamais, les professionnels de la santé ont besoin de notre soutien.

Hypocondriaques et sensibles s’abstenir. S’immerger dans un service de soins intensifs Covid-19, c’est comme traverser un champ de mines antipersonnel. Malgré les combinaisons et les protections qui vous couvrent le moindre centimètre de peau, vous craignez de marcher au mauvais endroit, que le virus qui paralyse le monde s’infiltre par une petite brèche. Mais si les gants, les masques et autres protections sont de rigueur, cette armure des temps modernes n’a aucun effet pour protéger le visiteur des émotions que suscite cette vision d’apocalypse. On peine, on hésite, on angoisse, mais on...