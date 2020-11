1. « Les 12 coups de midi »

Avec ses 199 participations au jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1, Éric est actuellement le plus grand « Maître de midi ». Grâce à ses 62 coups de maître et 7 étoiles mystérieuses découvertes, le candidat est reparti avec la somme de 921.316 euros ! Ce record lui a permis de détrôner Christian Quesada (actuellement en prison pour « corruption de mineurs ») et ses 193 participations. Sur la troisième marche du podium se trouve le plus jeune...