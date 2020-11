«Dix pour cent»: une star internationale à l’affiche «sans même avoir lu le scénario» (vidéo)

Si elle n’a pas lu le scénario qu’on lui tendait, il y a bel et bien une histoire pour ce cinquième épisode. Et la voici : en arrivant à Paris pour tourner le prochain film de Guillaume Galliene, Sigourney Weaver découvre que ce n’est pas Gaspard Ulliel qui doit jouer son amant mais un acteur octogénaire. En colère, elle veut rentrer aux États-Unis. Voilà pour le pitch, qui ne fera bien sûr pas l’impasse sur les problèmes vécus par l’agence ASK.

Et visiblement, Sigourney Weaver a accepté tout de suite l’invitation de « Dix pour cent », comme elle l'explique à 20 Minutes : « J’ai répondu oui sans même lire le scénario. C’est la première fois que je fais ça (…) Et j’ai vécu un moment magique. C’était l’une des meilleures expériences que j’ai jamais eues et j’en suis très reconnaissante ». Comme de coutume dans la série française, les guests incarnent leur propre rôle. Sigourney Weaver joue donc Sigourney Weaver.

« Une idée brillante »

Mais comment diable Sigourney Weaver a-t-elle eu vent de la série « Dix pour cent », dont les trois premières saisons sont disponibles sur Netflix : « Un ami français m’en avait parlé, peut-être au moment du milieu de la deuxième saison, et mon mari et moi l’avons donc regardé avec beaucoup d’intérêt. C’est une merveilleuse idée de passer en coulisses et de raconter les histoires de ces célèbres stars de cinéma qui ont toutes su se présenter sous leur vrai jour, ou du moins une version que nous avons pu apprécier. C’est une idée brillante et le casting est sublime ».

En plus du casting, elle explique à nos confrères à quel point cette fiction la touche particulièrement en tant qu’actrice : « Les agents aux États-Unis sont très curieux de voir à quel point les agents français sont impliqués et passionnés par leurs clients. C’est une bonne chose de leur rappeler qu’il ne s’agit pas que d’argent et de business mais d’une relation où l’on aide un acteur à faire de son mieux, à se dépasser, à vieillir… Des choses complexes qu’aucune histoire américaine n’a encore couvertes ». Gageons que les téléspectateurs seront convaincus par la prestation de cette star internationale. Le second épisode de la soirée – et le dernier de cette quatrième saison – s’intéressera lui à ASK bien sûr, mais aussi à Jean Reno.