Quand les partisans Joe Biden dansent en rue sur du Magic System (vidéo)

La tension monte en plusieurs endroits des États-Unis, où l’issue de l’élection présidentielle n’est toujours pas certaine. Des manifestations éclatent d’ailleurs un peu partout, où s’affrontent le camp des démocrates et celui des républicains.

Du côté de Joe Biden, la confiance monte, le rival de Donald Trump étant en tête des résultats jusqu’à maintenant. Certains des partisans du candidat démocrate font d’ailleurs déjà la fête, encourageant celui qu’ils espèrent voir à la tête des États-Unis pour les quatre années qui arrivent. Une vidéo partagée sur internet et montrant un groupe de personnes dansant en rue a particulièrement retenu l’attention... du groupe Magic System. Et pour cause, les manifestants s’ambiancent sur un de ses plus grands titres, « Premier Gaou ». Le groupe de chanteurs ivoiriens a repartagé les images de cette petite danse festive, pas peu fier de découvrir que sa musique fait aussi se déhancher les Américains.